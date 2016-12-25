Представлен новый кроссовер JAC S7

Может быть, разработка действительно сделана с нуля, но ее выразительный дизайн явно унаследовал некоторые черты от Lexus, хотя и с некоторыми вариациями. Эксперты намекают, что мотивы оформления салона также подсмотрены у Mercedes-Benz.

Габаритные размеры автомобиля составляют 4800 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1730 мм в высоту. Колесная база — 2800 мм. Вероятно, что на кроссовер будут устанавливать бензиновые двигатели с турбонаддувом объемом 1,5 и 2,0 л, а также шестиступенчатые механическую и автоматическую коробки передач. Разнообразием типов привода китайцы своих клиентов традиционно не балуют. Поэтому можно смело предположить, что по крайней мере на первой стадии продаж автомобиль получит исключительно передний привод.

В Китае новинка поступит в продажу уже с первого квартала следующего года, а ее российские перспективы пока не разглашаются.