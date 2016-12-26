Geely объявила имя нового кроссовера и старт его продаж в России

Фото: Вячеслав Василенко
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе китайской марки, представленный на минувшем Московском автосалоне кроссовер NL-3, который в КНР продается под именем Boyue, получит название Atlas, а у дилеров появится в августе.

Вячеслав Василенко

Новинка встанет на конвейер китайско-белорусского предприятия «БелДжи» в Борисове. Причем специально для производства кроссовера по полному циклу, за исключением штамповки, в январе будет торжественно открыта новая площадка.

— В течение двух месяцев тут ожидается проведение пусконаладочных работ, а к апрелю авто запустят в серийное производство. Первые «живые» машины с ценником от 1 000 000 рублей доберутся до России к августу, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель Geely Russia.

Согласно предварительным данным, нашим соотечественникам достанется кроссовер с 2-литровым «атмосферником» мощностью 140 «лошадей» и 1,8-литровым 184-сильным турбированным движком. Коробка передач — на выбор — шестиступенчатая «механика», либо «автомат».

А вот полный привод россиянам не видать, как собственных ушей. Зато по уровню комфорта и списку опций кроссовер, над чьим дизайном, к слову сказать, потрудился бывший художник Volvo Питер Хорбери, обещает стать едва ли не лучшим предложением в сегменте.

И стоит добавить, что помимо нового «паркетника» Geely Atlas (просьба не путать с Volkswagen Atlas), на белорусском заводе пропишется еще одна модель — обновленный кроссовер Emgrand X7, который мы также могли увидеть на ММАС-2016.

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26 декабря 2016
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