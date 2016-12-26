Названы сроки начала продаж кроссовера Skoda Kodiaq в России

Предположительно Kodiaq окажется едва ли не самым доступным трехрядным кроссовером на нашем рынке. Его прямыми конкурентами станут корейские Hyundai Grand Santa Fe и KIA Sorento Prime. Впрочем, чехи уверены, что куда более востребованной у россиян окажется пятиместная модификация, которая будет чуточку дешевле соплатформенного Volkswagen Tiguan. Последний, напомним, оценивается в 1 459 000 рублей в базовом варианте оснащения.

В настоящий момент чехи рассматривают возможность организации локального производства нового кроссовера на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Правда, шибко дешевле он от этого не станет. По предварительным сведениям, новинку можно будет заказать с одним из трех бензиновых двигателей, самым мощным из которых является 180-сильный агрегат объемом 2 литра.