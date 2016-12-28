Lexus отзывает в России кроссоверы NX из-за проблем с тормозами

Фото: Вячеслав Василенко
Российское представительство японской марки объявило об отзыве 18 757 кроссоверов Lexus NX, реализованных дилерами в период с 11 сентября 2014 года по настоящий момент. Причина сервисной кампании кроется в возможной неисправности стояночного тормоза.

Мирон Горин

Как выяснилось, электронный «ручник» из-за сбоя в блоке управления имеет шанс не зафиксировать тормозные механизмы после остановки, что может привести к самопроизвольному движению автомобиля. А это, как вы понимаете, грозит самыми плачевными последствиями.

Отзывная программа затрагивает модификации кроссовера NX200, NX200t и NX300h. Их владельцам следует заехать в сервисную зону, где специалисты обновят прошивку блока управления, отвечающую за работу стояночного тормоза. Все работы по устранению неисправности дилеры произведут бесплатно.

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28 декабря 2016
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