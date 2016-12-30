В следующем году Skoda представит новые Rapid и Yeti

По данным портала Motor1 популярный кроссовер дебютирует в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Новое поколение будет сильно отличаться от нынешнего, поскольку перейдет с платформы PQ35 на MQB, что позволит значительно снизить массу автомобиля. В какой-то мере свои нынешние квадратные формы Yeti сохранит, однако в большой степени на модель окажет влияние дизайн Kodiaq. Салон и багажное отделение кроссовера станут просторнее.

Ходят также слухи, что в следующем году на свет появится более мощная Octavia RS, которая получит двигатель в 245 л.с. вместо нынешних 230 сил. Помимо прочего состоится премьера обновленного Rapid, о котором, впрочем, ничего не известно. И в марте, уже на Женевском автосалоне мы познакомимся с очередной версией Kodiaq Sportline с более агрессивным дизайном, большими дисками из легкого сплава и спортивными настройками подвески.