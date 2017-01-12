В России стартовали продажи обновленного Toyota Highlander, но покупать его не будут

От дореформенной машины посвежевший «Хайлендер» внешне отличить можно по слегка видоизмененной оптике, подретушированным решетке радиатора и бамперам. Иначе говоря, с точки зрения дизайна японцы провели вполне традиционную косметическую операцию.

Интерьер преобразился за счет использования более качественных материалов отделки и появления новой мультимедийно-навигационной системы с голосовым управлением и возможностью взаимодействовать с он-лайн сервисами Google и Яндекс.

В плане оснащения кроссовер может похвастать наличием камер кругового обзора, пакета «теплых» опций, трехзонного климата, профессиональной акустической системы и широкого спектра систем, отвечающих за безопасность.

Что до силового агрегата, то Toyota Highlander стал первым авто в продуктовой линейке марки на российском рынке, под капотом которого прописался 249-сильный бензиновый V6 объемом 3,5 литра, работающий с новейшим восьмидиапазонным «автоматом».

Производитель уверяет, что в смешанном цикле мотор потребляет не более 9,5 л/100 км — не в последнюю очередь благодаря комбинированному впрыску и модернизированной системе изменения фаз газораспределения. Честно говоря, довольно сомнительное заявление. Впрочем, скоро мы это проверим, взяв автомобиль на редакционные испытания.