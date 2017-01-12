В России стартовали продажи обновленного Toyota Highlander, но покупать его не будут

Фото: Toyota
Российские дилеры японской марки приступили к приему заказов на обновленный кроссовер Toyota Highlander, который обзавелся новыми мотором и коробкой передач. Вот только на небывалый потребительский ажиотаж «тойотовцы» могут не рассчитывать. Цены на большой SUV не просто кусаются — грызутся!

Вячеслав Василенко

От дореформенной машины посвежевший «Хайлендер» внешне отличить можно по слегка видоизмененной оптике, подретушированным решетке радиатора и бамперам. Иначе говоря, с точки зрения дизайна японцы провели вполне традиционную косметическую операцию.

Интерьер преобразился за счет использования более качественных материалов отделки и появления новой мультимедийно-навигационной системы с голосовым управлением и возможностью взаимодействовать с он-лайн сервисами Google и Яндекс.

В плане оснащения кроссовер может похвастать наличием камер кругового обзора, пакета «теплых» опций, трехзонного климата, профессиональной акустической системы и широкого спектра систем, отвечающих за безопасность.

Что до силового агрегата, то Toyota Highlander стал первым авто в продуктовой линейке марки на российском рынке, под капотом которого прописался 249-сильный бензиновый V6 объемом 3,5 литра, работающий с новейшим восьмидиапазонным «автоматом».

Производитель уверяет, что в смешанном цикле мотор потребляет не более 9,5 л/100 км — не в последнюю очередь благодаря комбинированному впрыску и модернизированной системе изменения фаз газораспределения. Честно говоря, довольно сомнительное заявление. Впрочем, скоро мы это проверим, взяв автомобиль на редакционные испытания.

И в завершение о главном и одновременно грустном — о цене. Японцы, корректируя российские прайс-листы, вероятно, сильно ударили по саке. Иначе как объяснить, что в самом простом варианте исполнения кроссовер обойдется покупателям в нешуточные 3 635 000 рублей? Позвольте, но примерно за эти деньги и даже дешевле можно купить несоизмеримый по ряду показателей немецкий SUV.

Судите сами — чуть больше 3 000 000 «деревянных» стоит полноприводный Volkswagen Touareg с 3,6-литровым V6 и восьмиступенчатой АКП, а имея в кармане около 3 800 000 можно присмотреться к настоящему премиуму — BMW X5.

Конечно, формально «немцы» японскому кроссоверу не конкуренты, но как уже было сказано, по соотношению «цена-качество» явно его опережают. Поэтому вполне очевидно, что успехом азиатская новинка у россиян пользоваться не будет. Особенно если учесть, что куда более дешевая дорестайлинговая версия выдающимися показателями продаж не отличилась.

Любители больших «проходимцев», скорее всего, отдадут предпочтение более дешевым и отлично зарекомендовавшим себя со всех сторон американскому Ford Explorer или корейским Hyndai Grand Santa Fe и KIA Sorento Prime.

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12 января 2017
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