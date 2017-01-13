Ford подготовил к продажам «убийцу» Renault Kaprtur

Топ-менеджер отметил, что модернизация «паркетника» велась на основе анализа предпочтений потребителей — автомобиль получил эффектную решетку радиатора в стиле Ford Edge, светодиодную оптику с противотуманками нового дизайна и агрессивного вида бамперы.

В салоне изменений еще больше — специалисты поженили мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, а в центральную консоль, наконец-то, интегрировали большой и многоцветный сенсорный дисплей диагональю 8 дюймов. Финальным аккордом стала акустическая система Bang&Olufsen. Ближайшие конкуренты — Renault Kaptur и Hyundai Creta — кусают локти!

Помимо прочего, кроссовер заполучил расширенную палитру цветов, отныне представленную десятью различными расцветками.

Что касается силовой линейки, то в нее вошли трехцилиндровый экономичный EcoBoost и более мощный 2-литровый агрегат. К сожалению, точные сроки появления новинки в продаже представитель Ford не назвал. Как бы то ни было, в Россию он приедет с опозданием и, вероятнее всего, не раньше 2018 года.