Компания Nissan начала праздновать 10-летний юбилей Qashqai

Напомним, что, а 10 лет жизни Qashqai стал самым выпускаемым автомобилем среди остальных моделей Nissan в Европе — на сегодняшний день с конвейера сошло более двух миллионов экземпляров. В России кроссовер стал настоящим бестселлером. По итогам прошлого года официальными дилерами было реализовано 18 723 новых автомобиля, что на 78% больше, чем в 2015.