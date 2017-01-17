Компания Nissan начала праздновать 10-летний юбилей Qashqai

Как сообщается на официальном сайте российского представитель компании, сначала юбилей «отметят» в Европе, а несколько позже праздник придет и в нашу страну. А пока в честь дня рождения одной из своих самых успешных моделей Nissan показывает забавный видеоролик под названием «10 лет успеха», в котором рассказывает о главных этапах становления модели.
По случаю 10-летнего юбилея популярного в России кроссовера Nissan Qashqai производитель планирует провести праздничные мероприятия для клиентов компании и представителей СМИ.
Напомним, что, а 10 лет жизни Qashqai стал самым выпускаемым автомобилем среди остальных моделей Nissan в Европе — на сегодняшний день с конвейера сошло более двух миллионов экземпляров. В России кроссовер стал настоящим бестселлером. По итогам прошлого года официальными дилерами было реализовано 18 723 новых автомобиля, что на 78% больше, чем в 2015.
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