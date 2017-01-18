Чем серийная версия кроссовера Volkswagen T-ROC отличается от концепт-кара

Серийная версия машины имеет несколько иной дизайн салона и передней панели, нежели прототип. Построен компактный SUV на базе «фольксвагеновской» платформы MQB. Для съемной цветной крыши отведен целый отсек в нижней части багажника. Гамма моторов заимствована у обновленного Volkswagen Golf седьмого поколения. В их числе бензиновые трехцилиндровый двигатель объемом 1 литр, а также новейшие 1,5-литровые «турбочетверки» мощностью 130 и 150 л.с. Дизельные версии получат двигатели объемом 1,6 и 2 литра. Но и это еще не все. По некоторым данным, Volkswagen выпустит и «горячую» версию компактного кроссовера с индексом GTI.

В базе модель будет предлагаться только с передним приводом. Что касается трансмиссии, то на первом этапе машина станет оснащаться 6-ступенчатой «механикой», но спустя некоторое время после начала продаж производитель оснастит T-ROC и 7-скоростной АКП. Появится ли этот «паркетник» в России — неизвестно.