Известны сроки появления в России обновленного Mitsubishi Outlander

В ходе рестайлинга автомобиль получил широкий спектр вспомогательных электронных ассистентов и расширенный набор опций. В частности, обогрев рулевого колеса, камеру кругового обзора, функцию автоматического переключения с дальнего света фар на ближний и обновленный мультимедийный комплекс Mitsubishi Connect.

Кроме того, «Аутлендеру» достались электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль, функция слежения за нахождением авто в пределах разметки, система предотвращения столкновений и приемник ЭРА-ГЛОНАСС.