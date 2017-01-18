Известны сроки появления в России обновленного Mitsubishi Outlander

Фото: Mitsubishi
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава российского представительства Mitsubishi Наоя Накамура, обновленный Outlander поступит к дилерам в феврале. Цены на кроссовер будут объявлены ближе к старту продаж.

Вячеслав Василенко

В ходе рестайлинга автомобиль получил широкий спектр вспомогательных электронных ассистентов и расширенный набор опций. В частности, обогрев рулевого колеса, камеру кругового обзора, функцию автоматического переключения с дальнего света фар на ближний и обновленный мультимедийный комплекс Mitsubishi Connect.

Кроме того, «Аутлендеру» достались электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль, функция слежения за нахождением авто в пределах разметки, система предотвращения столкновений и приемник ЭРА-ГЛОНАСС.

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18 января 2017
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