В Россию скоро придет новый большой кроссовер BMW

Поскольку до выхода автомобиля в свет еще далеко, вся информация — как техническая, так и касающаяся оформления салона — держится в векрете. Правда, известно, что кроссовер получит двигатели V6 и V8 с фирменной системой TwinPower Turbo, ныне находящиеся в арсенале X5 и X6. Как сообщил во время пресс-конференции Ян Робертсон, руководитель отдела продаж BMW, впоследствии покупатели смогут приобрести также версию с гибридным агрегатом.

Семиместный кроссовер, как уверены разработчики, составит достойную конкуренцию Mercedes-Benz GLC и Cadillac Escalade. Выпускать X7 планируется на заводе в городе Спартанберг, что находится в американском штате Южная Каролина. В первую очередь, автомобиль ориентирован на потребителей США и Китая, но как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве компании, в 2018 году он придет и на наш рынок.