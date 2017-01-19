Обновленный Nissan Qashqai представят весной в Женеве

Судя по представленным фотографиям, обновленный Qashqai получит массивные бамперы, видоизмененные радиаторную решетку и головную оптику. Ожидается, что серийная версия кроссовера повзаимствует некоторые дизайнерские решения у концепта Nissan Qashqai Premium Concept, который был представлен 2016 году. Впрочем, главные сюрпризы ожидаются в программном обеспечении — автомобиль оснастят системой полуавтономного управления ProPilot.

Официальная презентация Nissan Qashqai 2018 состоится на моторшоу в Женеве весной текущего года.

Напомним, на днях кроссовер отметил свой 10 день рождения — в связи с этим компания опубликовала любопытный видеоролик, рассказывающий о главных этапах становления модели.