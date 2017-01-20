В 2019 году состоится премьера нового кроссовера Mercedes-Maybach

По данным издания Autocar корпус нового Mercedes-Maybach GLS будет изготовлен из алюминия, что позволит значительно снизить общую массу автомобиля. Ожидается, что модель получит нестандартную радиаторную решетку, эксклюзивную оптику, а также уникальные колеса, что позволит машине выглядеть весьма представительно.

Вероятнее всего, кроссовер обзаведется четырехлитровым двигателем с двойным турбонаддувом, пару которому составит девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Фирменная система полного привода 4Matic возьмет на себя обеспечение равномерного распределения крутящего момента на колеса. По неофициальным данным топовая версия будет оснащаться мотором V12 с двойным турбонаддувом рабочим объемом 6 л. Также в линейке двигателей ожидается прибавление в виде гибридных бензиновых и дизельных агрегатов — впрочем, эту информацию производитель пока не подтвеждает.

На автомобильном рынке России сейчас представлен Mercedes-Maybach S-класса. Базовую версию, оснащенную бензиновым трехлитровым V6 мощностью 333 л.с. можно приобрести за 7 820 000 рублей.