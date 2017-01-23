Названа дата дебюта кроссовера Subaru XV нового поколения

Технические характеристики модели пока держатся в секрете. Однако известно, что дизайнерские решения будет реализованы на основе концепта XV Concept, представленного в прошлом году. Ожидается, что в Россию серийный автомобиль приедет во второй половине 2017 года.

Цена на новый кроссовер также пока не оглашается, но Subaru XV нынешнего поколения на сегодняшний день продается по цене от 1 599 900 рублей.

Напомним, недавно компания Subaru объявила цены на полноприводные Forester и Outback 2017 модельного года.