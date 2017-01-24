Трехдверный кроссовер MINI Paceman снят с производства

Около трех лет назад руководитель компании MINI Петер Шварценбауэр заявил, что в планы производителя входит сокращение линейки бренда до пяти базовых моделей: «хетчей» Cooper и One, кроссоверов Clubman и Countryman, а также MINI Cabrio.

Придет ли что-нибудь на смену Paceman — пока неизвестно, но по словам представителей британской компании в ближайшее время все внимание будет сконцентрировано на сборке автомобилей, пользующихся высоким спросом.

На данный момент в России самой доступной машиной марки MINI является трехдверный Cooper по цене от 1 189 000 рублей, а самой дорогой — «Кантримен» в модификации John Cooper Works, который обойдется покупателю как минимум в 2 099 000 «деревянных».

Напомним, ранее уже были высказаны предположения относительно сменщика «Пэйсмена».