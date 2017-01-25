Honda CR-V — самый популярный кроссовер в мире

В 2016 году модель CR-V разошлась по миру тиражом в 752 670 экземпляров, улучшив тем самым показатели на 5,8%. От нее практически не отстает другой японский кроссовер — Toyota RAV4, в пользу которого сделали выбор 723 988 человек. Мировые продажи RAV4 увеличились на 10%. Hyundai Tucson стал третьим в списке бестселлеров: спрос на автомобили вырос на 110%, за год было реализовано 639 053 штуки. За пределами лидерской тройки оказался китайский Haval H6 с 580 683 проданными экземплярами (+55%) и Volkswagen Tiguan с результатом в 519 000 реализованных машин.

Мнение российских автолюбителей насчет кроссоверов несколько отличается — в прошлом году больше всего россиян отдали предпочтение кроссоверу Renault Duster.