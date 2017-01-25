Объявлена дата начала российских продаж нового Peugeot 3008

Автомобиль построен на модульной платформе EMP2, которая, впрочем, не нова — она была представлена еще в 2013 году. На первом этапе кроссовер получит два двигателя, оба мощностью 150 л.с.: бензиновый объемом 1,6 л и двухлитровый дизель. И с тем, и с другим в паре трудится безальтернативная шестиступенчатая автоматическая коробка передач.

Несмотря на то, что 3008-й — типичный «паркетник», его наделили кое-какими внедорожными талантами. Так, в арсенале у автомобиля есть система Advanced Grip Control, оптимизитрующая тяговое усилие на колесах в соответствии с выбором водителя. Она работает в пяти фиксированных режимах: обычный, снег, грязь, песок, а также с отключенной системой динамической стабилизации. Помощник при спуске с горы Hill Assist Descent Control удерживает скорость машины на отметке 3 км/ч. Из прочих электронных ассистентов 3008-й получил системы экстренного торможения Active Safety Brake, предупреждения о выезде с полосы, мониторинга слепых зон.