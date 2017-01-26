В Китае начались продажи обновленного кроссовера Haima S7

Список вспомогательных ассистентов пополнился электронной системой динамической стабилизации (ESP), системой бесключевого доступа и запуска двигателя. Укомплектован переднеприводный паркетник 1,8-литровым турбированным 188-сильным мотором, работающим в паре с шестискоростной механической или автоматической коробкой передач.

Габариты и колесная база машины остались прежними, а вот решетка радиатора и оптика приобрели иной вид. В салоне кроссовера также произошли небольшие изменения: авто оснастили новой информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном и расширили гамму вариантов оформления обивки. Стартовая цена новинки на внутреннем рынке — 98 800 юаней. Напомним, что в России китайский бренд Haima представлен двумя моделями: кроссовером 7 и седаном M3. Стоимость первого начинается от 599 900 рублей, второго — от 469 900. Несмотря на свою доступность, кроссовер абсолютно не пользуется спросом у российских автолюбителей: в прошлом году было реализовано всего 114 машин, что на 71% меньше, чем в предыдущем.