Jaguar объявил о приеме заявок на кроссовер I-Pace

Любой желающий приобрести новинку может заполнить специальную форму на официальном сайте компании, указав свои контактные данные. И когда (точнее — если) автомобиль появится у российских дилеров, ему придет о сем уведомление. Похоже, что специалисты компании таким образом пытаются выяснить потенциальный спрос на электрический кроссовер и опасаются, что желающих купить его окажутся в лучшем случае единицы.

Напомним, концепт автомобиля был представлен осенью минувшего года, а появление в продаже серийного варианта ожидается во второй половине 2018-го. Заявленная дальность хода I-Pace на одной зарядке составит более 500 километров благодаря литий-ионному аккумулятору емкостью 90 кВт/ч. С помощью ускоренного зарядного устройства, рассчитанного на 50 кВт постоянного тока, батарею можно «подпитать» на 80% всего за полтора часа.

Два электродвигателя развивают мощность 400 л.с. — разогнаться до «сотни» автомобиль способен всего за 4 секунды. Габариты кроссовера составляют 4680×1560×1890мм, объем заднего багажного отделения — 530 л, переднего — 36. Впрочем, эти характеристики актуальны для концепта — существует большая вероятность, что показатели серийной версии будут отличаться.