Новый Volkswagen Tiguan против Toyota RAV4 и Nissan Qashqai

Фото: VW
За минувший год владельцами кроссовера Volkswagen Tiguan стали 10 660 человек — не густо по сравнению с продажами пирующих в сегменте «японцев». Лидер Toyota RAV4 разошелся тиражом в 30 603 экземпляра, а Nissan Qashqai нашел без малого 20 000 хозяев. Сможет ли поправить ситуацию «Тигуан» нового поколения?

Вячеслав Василенко

За машину в самом простом варианте исполнения дилеры VW просят 1 459 000 рублей. В эту сумму оценивается авто с 1,4-литровым наддувным бензиновым мотором мощностью 125 л.с. и шестискоростной «механикой».

В списке штатного оборудования значатся трехзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники всех дверей, мультируль, 5-дюймовый дисплей мультимедийной системы, противотуманки и 17-дюймовые диски из легкого сплава.

За безопасность отвечают помощник при экстренном торможении, функция соблюдения дистанции до впереди идущего авто, система определения усталости водителя, ABS, ESP и антипробуксовочная система. Разумеется, фронтальные-боковые подушки и шторки безопасности. Надо сказать, очень неплохо.

Фото: VW

Правда, о подсветке в солнцезащитных козырьках, датчиках парковки, обогреве боковых зеркал и задних кресел немцы почему-то забыли. Впрочем, все это наряду со светодиодной оптикой, функцией автоматического переключения с дальнего света фар на ближний и сиденьями с поясничным подпором будет доступно в версии Comfortline за 1 669 000 рублей. Сюда же добавится более мощный 150-сильный двигатель, агрегатированный с шестидиапазонной роботизированной трансмиссией.

Топовый вариант Volkswagen Tiguan с 2-литровым мотором о 180 «лошадях» и семиступенчатым «роботом», передающим мощность на обе оси, обойдется дороже минимум на 200 000 «деревянных». Помимо прочего, покупатели получат продвинутую мультимедиа с дисплеем диагональю 8 дюймов, датчик дождя, обогрев лобового стекла, индикатор давления в шинах и 18-дюймовые колесные диски. А что этому противопоставят конкуренты?

Фото: Вячеслав Василенко

TOYOTA RAV4

Базовая комплектация самого продаваемого японского кроссовера на рынке по своему оснащению выигрывает у «Тигуана», пожалуй, лишь наличием дополнительной коленной подушки безопасности водителя, но проигрывает за счет меньшего экрана мультимедиа (4,2 дюйма) и отсутствия климатической установки. А вот мотор «азиата», что приятно, не обременен капризной «турбосвистелкой», а представляет собой проверенный «атмосферник», да к тому же более шустрый — мощностью 146 «лошадей». Разница в цене первоначальных версий этих авто составляет без малого 40 000 рублей в пользу «Тигуана».

Самая дешевая «двухпедальная» модификация Toyota с вариатором обойдется в 1 536 000 «деревянных» — почти на 100 000 дешевле «немца».За эти деньги поклонники «Рафика» в довесок ко всему получат 7-дюймовый дисплей на центральной консоли, камеру заднего вида, складывающиеся боковые зеркала, двухзонный климат и круиз-контроль.

За полный привод придется выложить не менее 1 693 000 дешевеющих рублей, а более мощный 180-сильный двигатель, работающий с традиционным шестидиапазонным гидромеханическим «автоматом», потребует доплаты в 200 000 «целковых» — чуточку больше, чем просит за похожую комплектацию «Фольксваген». Впрочем, надбавка обусловлена наличием системы кругового обзора с четырьмя видеокамерами, «кожи-рожи» и прочих прелестей жизни.

А вот с прайсами старших версий, пусть и дополненных 8-дюймовым монитором мультимедиа, системой мониторинга «слепых» зон при езде задним ходом и навороченной «музыкой», японцы явно переборщили — цены начинаются от 1 931 000 до неприличных 2 210 000 рублей.

Фото: Вячеслав Василенко

NISSAN QASHQAI

С самым слабым движком мощностью 115 «лошадок» вкупе с шестиступенчатой механической коробкой этот «японец» обойдется в 1 000 000 рублей. От конкурентов помимо прочего его отличают колесные диски 16-го диаметра, а вместе с тем система при старте на подъеме и круиз-контроль.

Вариатор, сопряженный с 2-литровым 144-сильным мотором, потребует выложить минимум 1 089 000 в российской валюте — лучший ценник за две педали среди представленных в обзоре автомобилей. До кучи к агрегатам покупатели получат двухзонный климат-контроль, кресла с поясничным подпором, кожаные элементы в отделке салона, складывающиеся боковые зеркала и 17-дюймовые диски.

На 100 000 рубликов дороже обойдется дизельная модификация Qashqai с мотором мощностью 130 сил. К нему в придачу идут камера заднего вида, обогрев ветрового стекла и продвинутый мультимедийно-навигационный комплекс с 7-дюймовым дисплеем.

Самая «нарядная» версия кроссовера с полным приводом выудит из кошелька будущего владельца 1 536 000 рублей. Приятным дополнением станет система мониторинга по всему периметру авто с омывателем камеры заднего вида, функция определения усталости водителя, помощник при парковке, Start-Stop и ассистент, распознающий препятствия на дороге.

С точки зрения цены «Кашкай» выигрывает и у RAV4, и у Tiguan. Другое дело, что ему совсем не повредили бы обновления, но и их ждать осталось недолго — посвежевший «паркетник» представят уже через пару месяцев.

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30 января 2017
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