Новый Volkswagen Tiguan против Toyota RAV4 и Nissan Qashqai

За машину в самом простом варианте исполнения дилеры VW просят 1 459 000 рублей. В эту сумму оценивается авто с 1,4-литровым наддувным бензиновым мотором мощностью 125 л.с. и шестискоростной «механикой».

В списке штатного оборудования значатся трехзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, электрические стеклоподъемники всех дверей, мультируль, 5-дюймовый дисплей мультимедийной системы, противотуманки и 17-дюймовые диски из легкого сплава.

За безопасность отвечают помощник при экстренном торможении, функция соблюдения дистанции до впереди идущего авто, система определения усталости водителя, ABS, ESP и антипробуксовочная система. Разумеется, фронтальные-боковые подушки и шторки безопасности. Надо сказать, очень неплохо.