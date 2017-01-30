Новый Volkswagen Tiguan против Toyota RAV4 и Nissan Qashqai

TOYOTA RAV4
Базовая комплектация самого продаваемого японского кроссовера на рынке по своему оснащению выигрывает у «Тигуана», пожалуй, лишь наличием дополнительной коленной подушки безопасности водителя, но проигрывает за счет меньшего экрана мультимедиа (4,2 дюйма) и отсутствия климатической установки. А вот мотор «азиата», что приятно, не обременен капризной «турбосвистелкой», а представляет собой проверенный «атмосферник», да к тому же более шустрый — мощностью 146 «лошадей». Разница в цене первоначальных версий этих авто составляет без малого 40 000 рублей в пользу «Тигуана».
Самая дешевая «двухпедальная» модификация Toyota с вариатором обойдется в 1 536 000 «деревянных» — почти на 100 000 дешевле «немца».За эти деньги поклонники «Рафика» в довесок ко всему получат 7-дюймовый дисплей на центральной консоли, камеру заднего вида, складывающиеся боковые зеркала, двухзонный климат и круиз-контроль.
За полный привод придется выложить не менее 1 693 000 дешевеющих рублей, а более мощный 180-сильный двигатель, работающий с традиционным шестидиапазонным гидромеханическим «автоматом», потребует доплаты в 200 000 «целковых» — чуточку больше, чем просит за похожую комплектацию «Фольксваген». Впрочем, надбавка обусловлена наличием системы кругового обзора с четырьмя видеокамерами, «кожи-рожи» и прочих прелестей жизни.
А вот с прайсами старших версий, пусть и дополненных 8-дюймовым монитором мультимедиа, системой мониторинга «слепых» зон при езде задним ходом и навороченной «музыкой», японцы явно переборщили — цены начинаются от 1 931 000 до неприличных 2 210 000 рублей.