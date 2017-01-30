Прототип нового поколения Nissan Juke будет представлен осенью

Автомобиль будет оснащен дебютировавшей на хетчбэке Note необычной гибридной силовой установкой e-Power, которая представляет собой тандем 1,2-литрового трехцилиндрового бензинового мотора и 109-сильного электродвигателя. Схема e-Power такова, что тяга осуществляется исключительно за счет электромотора, а бензиновый малолитражный ДВС трудится лишь на генератор. По мнению разработчиков это удобно в городских условиях, где водителю приходится часто разгоняться и тормозить. Они уверяют, e-Power — это первая в мире последовательная гибридная система, которая создана специально для массовых компактных моделей.

Напомним, ранее стало известно, что ниссановцы намерены отказаться от оснащения модели Juke нового поколения дизельными двигателями.