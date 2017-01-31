Стартовали продажи нового Volkswagen Tiguan

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Ключи от первого Volkswagen Tiguan второго поколения вручили российскому автолюбителю в официальном дилерском центре «Германика».

Виктория Базылева

Покупатель сделал выбор в пользу комплектации Comfortline — серебристый кроссовер укомплектован двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и полным приводом 4Motion.

Производство Volkswagen Tiguan налажено на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге, где сборка автомобилей новой генерации началась еще 21 ноября минувшего года. Автомобиль построен на платформе MQB. Уже в базовой версии он оснащен системой контроля дистанции до впереди идущего автомобиля с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой распознавания усталости водителя и трехзонным климат-контролем. Минимальная цена на новинку установлена в 1 459 000 рублей. Помимо базовой Trendline в Росси продаются также версии Comfortline и Highline за 1 559 000 и 18 829 000 «деревянных» соотвественно.

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31 января 2017
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