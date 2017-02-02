Новый кроссовер Land Rover получит название Velar

Наши западные коллеги-журналисты сообщают также, что отличительной чертой нового Velar станет оформление интерьера — качеству отделки салона британцы уделят особое внимание. При этом говорится, что водителю будет проще пользоваться всеми функциями автомобиля — очевидно, модель получит самые современные системы. По неподтвержденным данным, линейка силовых агрегатов будет включать в себя шести- и восьмицилиндровые дизельные и бензиновые моторы, а также гибридную установку с трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 340 л.с.

Производство кроссовера наладят на предприятии компании в городе Солихалл в Великобритании. Можно предположить, за базовую комплектацию российскому покупателю придется выложить от трех до четырех с половиной миллионов рублей — если, конечно, машина доберется до нашей страны.

Напомним, ранее во время дорожных тестов была замечена другая модель от Jaguar Land Rover — абсолютно новый кроссовер E-Pace.