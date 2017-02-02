Новый кроссовер Land Rover получит название Velar

Предполагается, что новый среднеразмерный кроссовер будет представлен под названием Velar. Его конкурентами называются Porsche Macan, BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Предполагается, что в основу автомобиля лягут прототип больших «рейнджей» конца 1960-х годов и ныне существующие Range Rover Sport и Jaguar F-Pace. Значительная часть деталей конструкции будет изгготовлена из алюминия — как у большинства моделей компании.
Наши западные коллеги-журналисты сообщают также, что отличительной чертой нового Velar станет оформление интерьера — качеству отделки салона британцы уделят особое внимание. При этом говорится, что водителю будет проще пользоваться всеми функциями автомобиля — очевидно, модель получит самые современные системы. По неподтвержденным данным, линейка силовых агрегатов будет включать в себя шести- и восьмицилиндровые дизельные и бензиновые моторы, а также гибридную установку с трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 340 л.с.
Производство кроссовера наладят на предприятии компании в городе Солихалл в Великобритании. Можно предположить, за базовую комплектацию российскому покупателю придется выложить от трех до четырех с половиной миллионов рублей — если, конечно, машина доберется до нашей страны.
Напомним, ранее во время дорожных тестов была замечена другая модель от Jaguar Land Rover — абсолютно новый кроссовер E-Pace.