Volkswagen тестирует Touareg нового поколения в зимних условиях

Как сообщает Motor1, новый Volkswagen Touareg будет значительно отличаться от предшественника по технической части — в частности, при его разработке используется новая модульная платформа MLB Evo, знакомая нам по модели Audi Q7. Предполагается, что новый «Туарег» станет несколько больше по габаритам и просторнее, особенно в задней части салона, благодаря удлиненной колесной базе. К слову, такое техническое решение позволит заодно и увеличить объем багажника. По неофициальным данным, новый кроссовер получит бензиновые и дизельные моторы, а в дальнейшем и гибридную модификацию. Можно заметить, что внешний облик машины напоминает концепт T-Prime Concept GTE, который был представлен в Пекине в 2015 году.

Ожидается, что немцы покажут Touareg новой генерации осенью нынешнего года на автомобильном салоне во Франкфурте.