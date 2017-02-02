Обновленный Ford Kuga всего за месяц продаж нашел свыше 1000 владельцев

Стартовый ценник новинки — 1 379 000 рублей. В эту сумму оценивается переднеприводный автомобиль с 2,5-литровым мотором мощностью 150 сил. Кроме того, в арсенале «Куги» имеется полный привод и 1,5-литровый турбированный двигатель EcoBoost, развивающий — в зависимости от степени форсировки — 150 или 182 л.с. Коробка передач — безальтернативный шестидиапазонный «автомат».

В ходе адаптации машины для российских условий эксплуатации, Ford Kuga получил обогрев руля и лобового стекла, а также новый стартер, облегчающий пуск мотора в сильный мороз. В списке обязательного оборудования значатся ABS с функцией распределения тормозных усилий, ESP, ассистент при аварийном торможении, система предотвращения опрокидывания в поворотах и помощник при старте на подъеме.

Кстати, порталу «АвтоВзгляд» удалось одному из первых опробовать обновленный кроссовер в деле — подробнее о тестовых испытаниях можно прочитать тут.