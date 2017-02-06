Дебют Mitsubishi Outlander Sport Limited Edition состоится в Чикаго

Как сообщает портал Autoblog, Mitsubishi Outlander Sport LE обзаведется легкосплавными 18-дюймовыми колесными дисками черного цвета, а также окрашенными в контрастный черный боковыми зеркалами. В оформлении салона дизайнеры применили темный цвет и красную строчку, а на педали «одели» алюминиевые накладки. Водителю будут доступны функции подогрева сидений и руля, камера заднего вида и современная мультимедийная система с сенсорным экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Напомним, что ранее стало известно, что моторная линейка нового ASX будет включать в себя 1,6- и 2,4-литровые агрегаты, а позже автомобиль получит и гибридную версию. Пока точно не ясно, будет ли представлен кроссовер новой генерации в нашей стране, однако глава российского представительства Mitsubishi Наоя Такаи некоторое время заявил порталу «АвтоВзгляд», что российский рынок является одним из ключевых и появление автомобиля зависит от экономической ситуации. В настоящее время модель ASX в России не представлена.