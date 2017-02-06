Пятерка самых непопулярных кроссоверов на российском рынке

Чтобы снять все возможные неясности, стоит сразу оговориться — в нашем обзоре участвуют только кроссоверы, но никак не внедорожники. Поэтому в числе антирекордсменов отсутствуют Land Rover Defender (да-да, он до сих пор присутствует на официальном российском сайте компании) или Jeep Wrangler.

В стане кроссоверов также не все номинанты попали в обзор. Так, непопулярный MINI Paceman снят с производства, а Renault Koleos не поставляется на наш рынок. Из-за нынешнего непонятного статуса Honda в России вряд ли ее Pilot являет собой полноценного конкурента. Не лучшие результаты показали абсолютной новый Cadillac XT5 и рестайлинговый Suzuki SX4, поскольку их продажи только-только стартовали.