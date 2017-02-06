Пятерка самых непопулярных кроссоверов на российском рынке

Фото: www.automobilemag.com
Интересно, что вопреки вполне естественным ожиданиям, в пятерке кроссоверов, хуже всего продающихся в России, оказалась лишь одна модель китайского происхождения. Остальные места заняли представители французского, американского и японского автопрома.

Вадим Устинов

Чтобы снять все возможные неясности, стоит сразу оговориться — в нашем обзоре участвуют только кроссоверы, но никак не внедорожники. Поэтому в числе антирекордсменов отсутствуют Land Rover Defender (да-да, он до сих пор присутствует на официальном российском сайте компании) или Jeep Wrangler.

В стане кроссоверов также не все номинанты попали в обзор. Так, непопулярный MINI Paceman снят с производства, а Renault Koleos не поставляется на наш рынок. Из-за нынешнего непонятного статуса Honda в России вряд ли ее Pilot являет собой полноценного конкурента. Не лучшие результаты показали абсолютной новый Cadillac XT5 и рестайлинговый Suzuki SX4, поскольку их продажи только-только стартовали.

Фото: Haima

Haima 7

В принципе, для автомобиля родом из Поднебесной с технической точки зрения «Семерка» неплоха, ибо базируется она на технических решениях Mazda, пусть и несколько устаревших. Однако в части ездовых талантов машина явно испытывает проблемы, и самой серьезной следует считать неэффективные тормоза. Количество проданных экземпляров китайского кроссовера измеряется единицами — при всем при том, что продажи не радовали и в первом полугодии, во втором их падение резко усилилось.

Фото: Peugeot

Peugeot 2008

Неудачное выступление компактного кроссовера можно объяснить только лишь самоубийственной маркетинговой политикой французской компании в России. По всем остальным параметрам автомобиль заслуживает положительной оценки — у него задорная внешность, стильный интерьер. Машина отличается неплохой управляемостью. Не будем, кстати, забывать, что это совершенно новая модель, появившаяся на свет лишь в 2013 году. Казалось бы, использование новейших дизайнерских разработок и продвинутых технологий должно было привлечь к автомобилю внимание покупателей, ан нет — за год объем продаж еле-еле превысил сотню экземпляров.

Фото: Cadillac

Cadillac SRX

Большой американский кроссовер вроде бы всем хорош — и оснащенность у него великолепная, и стоит он несколько дешевле, чем прямые европейские конкуренты. Дорогой интерьер с качественной отделкой только усиливает положительное впечатление. Но завоевать сердца российских покупателей автомобиль почему-то не смог. А ныне — так вообще попал в замкнутый круг. Из-за незначительного спроса компания пытается реализовать складские остатки, которые состоят их моделей 2015 года выпуска. А клиент в свою очередь не хочет брать «старичков», предпочитая машины поновее. В результате к концу прошлого года продажи SRX практически встали.

Toyota Highlander

Еще один большой кроссовер, который также не смог найти свою нишу на отечественном рынке. Ни внушительный вид, ни комфортабельная подвеска, ни богатое оснащение не смогли вывести Highlander на ведущие позиции в классе. Возможно, на результатах 2016-го сказалось то, что в начале года нынешнего в Россию пришла рестайлинговая машина, и поэтому продажи шли ни шатко, ни валко. Однако в начале года ажиотажа вокруг «Горца» также не наблюдалось.

Фото: Peugeot

Peugeot 3008

Отсутствие полного привода при немалых габаритах законно порождает некоторые сомнения — то ли это кроссовер, то ли компактвэн. Но раз уж сам производитель позиционирует 3008-й как кроссовер, то мы, скрепя сердце, включили его в наш обзор. Правда, все, на что хватило сил этому автомобилю — закрепиться на последней строчке пятерки самых непопулярных. Французы обещают начать с 1 мая продажи нового поколения модели — может быть, ей удастся исправить аховую ситуацию, сложившуюся у Peugeot на нашем рынке.

Infiniti

В десятку самых непопулярных кроссоверов на российском рынке вошли также Zotye T600, MINI Countryman, Infiniti QX60, Subaru XV и Changan CS35. Тут вновь присутствуют автомобили на любой вкус — и «китайцы», и «европейцы», и «японцы».

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6 февраля 2017
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