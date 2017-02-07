KIA назвала цены на обновленную линейку Soul

Гамма двигателей KIA Soul включает в себя три бензиновых агрегата объемом 1,6 литра. Самый «младший» выдает 124 л.с. и работает в паре с шестиступенчатой автоматической или механической коробкой передач. Модификация с 132-сильным мотором комплектуется безальтернативно «автоматом», а на версию с турбированным 204-сильным GDI ставится семидиапазонный робот DCT. Внешние отличия рестайлингового кроссовера от прежней версии не особо заметны: обновления коснулись радиаторной решетки, бамперов и оптики.

Спортивный «Соул» получил иной дизайн кузова, спортивное оформление рулевого колеса и сдвоенные патрубки на выхлопные трубы. Впрочем, об этих автомобилях «АвтоВзгляд» уже рассказывал ранее. Цены на обновленную модель установлены в диапазоне от 869 900 рублей до 1 369 900 «деревянных». Немало, если учесть абсолютную, на наш взгляд, непрактичность модели в российских условиях эксплуатации (мы имеем в виду отсутствие плоного привода и маленький клиренс). Тем не менее, по сравнению с предыдущей версии псевдокроссовер подорожал на 15 000−45 000 рублей в зависимости от модификации.