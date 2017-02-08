Infiniti QX50 нового поколения замечен на тестах

Фото: www.autoexpress.co.uk
Японская компания Infiniti готовит среднеразмерный кроссовер QX50 к запуску в серию. Предполагается, что продажи автомобиля, концепт которого был представлен в прошлом месяце в Детройте, начнутся в 2018 году.

Виктория Базылева

Шпионские снимки опубликовало издание Auto Express — фотографам удалось «поймать» новинку на дорожных испытаниях в США. Несмотря на камуфляж, можно разглядеть, что выглядит кроссовер практически также, как QX50 Concept.

Напомним, концепт-кар, который был показан на Детройтском моторшоу, оснащался новым двухлитровым турбомотором мощностью 268 л.с. — предполагается, что этот же мотор получит серийная версия кроссовера. Машина может обзавестись новой системой автономного управления, которая способна удерживать автомобиль в полосе, соблюдать дистанцию до впереди идущего авто, а также реагировать на препятствия и оценивать дорожную обстановку в пробках.

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8 февраля 2017
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