Hyundai Creta — самый востребованный кроссовер в России

Модель удерживает лидерство с августа 2016 года, когда она вышла на российский рынок. Сегодня базову. версию «Креты» можно приобрести по цене 749 900 рублей.

Вторую строчку рейтинга занял главный конкурент «корейца» — Renault Duster, который в минувшем месяце разошелся тиражом в 1848 автомобилей, что на 531 машину меньше, чем в январе 2016 года. Замыкает тройку лидеров Chevrolet Niva: русско-американский кроссовер, напротив, стали покупать чаще — за месяц было продано 1670 экземпляров, а это на 488 автомобилей больше, чем год назад. В ТОП-5 также попали LADA 4×4 (1627 автомобилей) и Kia Sportage (1565 машин).

Напомним, что отечественный рынок продолжает падать. По результатам продаж первого месяца 2017 года Россия заняла шестую строчку в Европе, уступив свое место Испании.