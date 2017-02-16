Range Rover Evoque второго поколения замечен на тестах

Фото: www.autoevolution.com
Специалисты Land Rover проводят дорожные испытания Range Rover Evoque второго поколения. Фотошпионам удалось «поймать» закамуфлированный кроссовер во время тестов.

Виктория Базылева

Как сообщает издание Autoevolution, автомобиль будет построен на новой модульной платформе, также инженеры полностью переработают подвеску. На фотографиях запечатлен мул, поэтому пока нельзя сказать, как изменится экстерьер модели.

В настоящее время британский производитель работает параллельно над Jaguar E-Pace — можно предположить, что кроссоверы получат одну базу. По неофициальным данным моторная линейка Evoque новой генерации будет включать в себя все те же четырехцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели Ingenium, которые используются в настоящее время. Вероятнее всего, дебют нового кроссовера состоится во второй половине следующего года.

Напомним, модель выпускается с 2011 года, а в 2015-м она пережила рестайлинг. На сегодняшний день российским покупателям помимо кроссовера в кузове с пятью дверями доступны варианты кабриолет и купе. Минимальная цена на автомобиль установлена в 2 673 000 рублей.

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16 февраля 2017
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