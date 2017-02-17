Появились первые изображения Nissan Terrano 2017 модельного года

В результате фейслифтинга автомобиль получит модернизированную оптику, видоизмененную радиаторную решетку, иные бампера и новый дизайн противотуманок. Предполагается, что кроссовер обзаведется и новыми легкосплавными дисками. В оформлении интерьера поменяется обивка сидений, а для удобства водителя разработчики установят новую мультимедийную систему с тачскрином.

Моторная гамма должна остаться прежней. Напомним, нынешняя версия оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 114 л.с., а также двухлитровым 143-сильным агрегатом. В качестве трансмиссии предлагается пяти- или шестиступенчатая механические коробки передач и четыредиапазонный «автомат».

На сегодняшний день кроссовер Terrano можно купить по цене от 893 000 рублей. К слову, в настоящее время на модель действует специальное предложение — при покупке машины владелец получит в подарок три бесплатных плановых ТО.