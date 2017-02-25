Infiniti QX60: по ложке дегтя в каждую бочку меда

Фото: Infiniti
Не устаю повторять, что в человеке — ой, нет — конечно же, в премиальном автомобиле должно быть все прекрасно: и экстерьер, и интерьер, и динамика, и ходовые качества. По идее, это имеет быть правилом без исключений. Даже если в качестве «премиума» преподносятся всего-навсего американские версии заурядных японских моделей.

Вадим Устинов

Пусть оно наивно, но все же хочется, чтобы с тебя драли дополнительные — и немаленькие — деньги не только за сам факт принадлежности марки к числу избранных, но и за реальное качество. Поэтому поневоле начинаешь оценивать все нюансы оснащения и поведения испытуемого автомобиля куда более придирчиво, просто из принципа. Тем более, что QX60 — не какая-нибудь малогабаритная коробчонка, а огромный солидный кроссовер, один из самых больших у Infiniti.

Для тех, кто до сих пор не может, как и я, привыкнуть к новым обозначениям моделей «Мерседесов» и «Инфинити», поясню: это бывший JX — махина пять с лишним метров длиной, без малого два метра шириной и снаряженной массой в две с небольшим тонны. Разве что вот клиренсом машина не вышла — жалкие 178 мм, у LADA XRAY больше. Ну да ладно, не пашню и не броды же на нем преодолевать в самом-то деле.

Внутри автомобиль столь же огромен — с водительского места проблематично дотянуться не то, чтобы до пассажирской двери, но просто до передней панели. Оглянешься назад — там еще два ряда кресел, и где-то вдалеке за ними виднеется стекло пятой двери. Но робости это обилие жизненного пространства не вызывает. Напротив, салон кроссовера успокаивающе уютен, солидная мебель подобрана и расставлена со вкусом.

Фото: Infiniti

По ходу дела закинем в бочку меда вторую ложку дегтя — первая была с клиренсом. Расположение органов управления, прямо скажем, непродуманное. Под рукой на центральном тоннеле — обогрев сидений и шайба переключение режимов движения. Конечно, функции полезные — кто же спорит. Но первая активируется как правило еще до начала движения, а вторая вообще нужна раз в сто лет. Зачем же именно их помещать на самое удобное место? При этом управление мультимедиа, используемой исключительно в дороге — в том числе навигацией, музыкой — вынесено на центральную консоль, до которой, как уже упоминалось, не дотянуться. Приходится постоянно отвлекаться от дороги, тем более, что при наборе адреса приходится достаточно сильно нажимать пальцем на экран, как будто это не тачскрин, а пушскрин.

Датчик дождя работает некорректно, постоянно забывая о том, что в его должностные обязанности входит включать стеклоочистители тогда, когда стекло покрывается каплями дождя или снежинками. Впрочем, назовите мне хотя бы один автомобиль, где этот девайс доведен до ума… Постоянно жалею, что на подавляющем большинстве моделей упразднен якобы за ненадобностью прерывистый режим работы дворников.

Передняя панель отделана пластиком, вполне приличным на вид. Только зачем на нем имитировать строчку, подделываясь под кожу? И еще один ехидный вопрос на ту же тему — если максимальная скорость QX60 составляет 190 км/ч, то почему спидометр размечен до 260?

Подушки сиденья мне показались коротковатыми. Боковая поддержка на вид производит серьезное впечатление — кажется, сядешь в кресло, и оно охватит твой торс нежно, но надежно. Не тут-то было. В поворотах болтаешься в нем, как известная субстанция в проруби. Чтобы чувствовать себя комфортно, при моем росте в 176 см придется разъесться как минимум до 120 кг, добившись того идеального соотношения габаритов, о котором говорится — легче перепрыгнуть, чем обойти.

Фото: Infiniti

Теперь о поворотах. Руль, конечно, не отличается немецкой прецизионностью, но он однозначно не подвержен общеяпонским болезням, которые характеризуются невесомостью, заторможенностью реакций и отсутствием четкого нуля. Автомобиль послушно и при этом достаточно точно реагирует на минимальное смещение баранки. И если он не может до миллиметра воспроизвести на асфальте проложенную вами в уме траекторию, то надо к этому отнестись снисходительно, имея в виду его внушительные массу, габариты и эмблему на капоте, которая ничем не напоминает сине-белый пропеллер.

Мощности 262-сильного двигателя за глаза хватало везде — кроме, может быть, Moscow Raceway, куда я не заезжал. Но вряд ли Герман Тильке, проектируя гоночную трассу, имел в виду именно нашего подопытного кролика. На всех остальных дорогах и с места, и в ходах QX60 ускоряелся охотно и резво.

Фото: Infiniti

По жизни ненавидимый мной вариатор вел себя настолько безупречно, что ни разу не возникло позыва выругаться и потребовать прямо тут, на этом самом месте сменить бесступенчатого недотепу на старый добрый классический «автомат». Он безропотно ассистировал V-образной «шестерке», достойно справляясь пусть и не с выдающимся, но вполне приличным крутящим моментом, достигающим на пике 330 Нм, обеспечивал идеально плавный и стремительный разгон.

Системы стабилизации даже при резком ударе по педали газа на залитой дождем или покрытой снегом дороге не давали QX60 «гулять» из стороны в сторону — при ровном руле она двигалась исключительно прямолинейно. Отрадно, что автомобиль не требовал постоянного подруливания, что за пределами города раздражало бы неимоверно.

Наконец, самое важное у любой машины, а особенно у тяжелого кроссовера — тормоза. Надежные, прекрасно отрегулированные, они прогнозируемо замедляли Infiniti на любого качества покрытии — хоть сухом, хоть скользком, хоть ровном, хоть разбитом.

Фото: Infiniti

Минимальная цена Infiniti QX60 составляет 2 999 000 рублей. Однозначно, для большого премиального кроссовера это весьма божеский прайс. Для сравнения — Lexus GX460 с сопоставимым 296-сильным двигателем стоит от 4 096 000, Mercedes-Benz GLE 300 4MATIC мощностью 249 сил — 4 160 000 целковых. Несколько выбивается из общего ряда BMW X5 xDrive35i: у него и двигатель поинтереснее — как-никак 306 «лошадок» и всего 6,5 секунды до сотни, и цена пониже — 3 860 000 рублей. Впрочем, «баварец» в плане дешевизны никак не конкурент Infiniti.

Правда, если уж речь зашла об экономии — совсем не определяющем факторе при покупке премиального автомобиля — то в голову приходит вот какое соображение. А почему бы в таком случае не купить Toyota Pathfinder за 2 755 000 рублей? Технически он практически не отличается от QX60, разве что мотор дефорсирован до 249 л.с. для оптимизации налогов. Разница между ними — чуть больше 200 000 рублей. Именно в такую сумму компания Nissan оценивает слово «премиальность».

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25 февраля 2017
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