Infiniti QX60: по ложке дегтя в каждую бочку меда

Пусть оно наивно, но все же хочется, чтобы с тебя драли дополнительные — и немаленькие — деньги не только за сам факт принадлежности марки к числу избранных, но и за реальное качество. Поэтому поневоле начинаешь оценивать все нюансы оснащения и поведения испытуемого автомобиля куда более придирчиво, просто из принципа. Тем более, что QX60 — не какая-нибудь малогабаритная коробчонка, а огромный солидный кроссовер, один из самых больших у Infiniti.

Для тех, кто до сих пор не может, как и я, привыкнуть к новым обозначениям моделей «Мерседесов» и «Инфинити», поясню: это бывший JX — махина пять с лишним метров длиной, без малого два метра шириной и снаряженной массой в две с небольшим тонны. Разве что вот клиренсом машина не вышла — жалкие 178 мм, у LADA XRAY больше. Ну да ладно, не пашню и не броды же на нем преодолевать в самом-то деле.

Внутри автомобиль столь же огромен — с водительского места проблематично дотянуться не то, чтобы до пассажирской двери, но просто до передней панели. Оглянешься назад — там еще два ряда кресел, и где-то вдалеке за ними виднеется стекло пятой двери. Но робости это обилие жизненного пространства не вызывает. Напротив, салон кроссовера успокаивающе уютен, солидная мебель подобрана и расставлена со вкусом.