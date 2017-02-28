Nissan X-trail обзавелся «собачьей» версией

Любопытное исследование провели «ниссановцы» в содружестве с компанией The Kennel Club, в рамках которого выяснили, что 99,9% хозяев домашних питомцев считают их членами своей семьи, 98,7% - используют для перевозки животных собственные машины, а 90% опрошенных автомобилистов-собаководов выразили желание приобрести транспортное средство, специальным образом оснащенное для удобной транспортировки четвероногих любимцев.

Чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, японцы выпустили кроссовер Nissan X-Trail, чей багажный отсек объемом 445 литров был полностью модернизирован. В результате доработок в грузовом отделении появились кормушка, поильник, «кровать», а также вытяжной душ, фен, выдвижная рампа для удобной погрузки животного и система автономной сушки. При этом, что немаловажно, багажный отсек не лишился запасного колеса.