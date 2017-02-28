Премьера «сетевого» Lynk & Co 01 состоится в апреле

Совместный продукт премиального бренда китайского концерна Geely и шведского производителя Volvo попал в ТОП-3 самых ожидаемых европейских новинок, однако жителям Европы и США придется подождать еще — новый кроссовер появится на зарубежных рынках, в том числе в России, не раньше, чем через два года, сообщает издание Carscoops.

Поначалу SUV будет продаваться в Китае, и исключительно с 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым мотором, работающим в паре с небольшим электридвигателем. Позже добавится двухлитровый мотор от Volvo. Впрочем, главной особенностью грядущей новинки является то, что автомобиль будет всегда подключен к интернету: водитель в любой момент сможет воспользоваться веб-сервисами, сетевыми приложениями, а также функцией каршеринга — сдать свою машину в аренду в любой момент.

Стоит также отметить, что одним Lynk & Co 01 разработчики не ограничатся — ожидается, что в дальнейшем в свет выйдут еще две модели, которые получат названия 02 и 03 соответственно.