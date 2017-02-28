В Калининграде началось производство нового FAW Besturn X80

Автомобиль обзавелся двухлитровым четырехцилиндровым бензиновым агрегатом мощностью 147 л.с. и максимальным крутящим моментом в 184 Нм. В качестве трансмиссии выступают шестиступенчатая механическая коробка передач и пятидиапазонный «автомат».

На российском рынке будет представлено три комплектации кроссовера: Standart, Comfortable и Luxury. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен антипробуксовочной и антиблокировочной системами, системой динамической стабилизации, двумя подушками безопасности, замками с защитой от случайного открывания детьми, зеркалами с электроприводом и обогревом, а также мультимедийной системой с четырьмя динамиками. Топовая версия «Лакшери» отличается дополнительными боковыми подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, кожаной отделкой кресел, электрическими регулировками сиденья водителя, а также датчиком дождя и освещенности.

Несмотря на то, что на сайте российского представительства FAW уже можно оставить заявку на тест-драйв нового SUV и ознакомиться с его техническими характеристиками, цены новинки пока не опубликованы. Напомним, на сегодняшний день китайская компания продает в России седаны Oley, V5 и Besturn B50. Первые же кроссоверы Besturn X80 должны появиться у официальных дилеров в апреле.