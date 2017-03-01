Nissan Juke второго поколения получит новую платформу

Благодаря современной платформе CMF-B разработчики имеют возможность удлиннить кроссовер и тем самым решить проблему тесноты на заднем ряду. К слову сказать, CMF-B лежит также в основе моделей Nissan Micra и Renault Clio.

Предполагается, что новый Juke будет комплектоваться литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем или 190-сильным «дизелем», также появится гибридная версия с силовой установкой e-Power. Дизайнерские решения специалисты позаимствуют у концепта Gripz, который дебютировал в 2015 году.

Напомним, в настоящее время автомобиль Nissan Juke в России не продается — поставки кроссовера были приостановлены в конце мая минувшего года. Пока не понятно, приедет ли новый «Джук» к нам — как ранее писал «АвтоВзгляд», решение компании Nissan зависит от экономической ситуации в стране.