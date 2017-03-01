Продажи нового кроссовера KIA KX7 начнутся 17 марта

Новый SUV построен на той же платформе, что и модель Sorento предыдущего поколения, однако его моторная линейка включает в себя другие агрегаты, нежели у собрата. Это бензиновые атмосферные 2,0- и 2,4-литровые моторы мощностью 163 и 189 л.с., а также двухлитровый агрегат с турбонаддувом в 240 сил. С ними будут работать шестиступенчатые механическая коробка передач или «автомат». Как сообщает Njcar, в продаже появятся версии как с передним, так и с полным приводом.

В списке оснащения значится множество различных электронных ассистентов, среди которых система предотвращения столкновения, мониторинг слепых зон, а также система контроля рядности движения. Стоит также отметить, что дизайнеры уделили особое внимание оформлению интерьера — салон автомобиля отделан высококачественными материалами.

Производство нового кроссовера KX7 налажено на предприятии KIA-Dongfeng в Китае. Предполагается, что новинка в базовой комплектации обойдется покупателям в 24 700 долларов — дешевле, чем большой SUV Sorento. Напомним, что KX7 ориентирован исключительно на жителей Поднебесной.