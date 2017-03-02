Электрический кроссовер Jaguar I-Pace дебютирует в Женеве

Предполагается, что новый кроссовер появится в продаже уже во второй половине 2018 года. Напомним, концепт I-Pace дебютировал минувшей осенью. Тогда автомобиль был оснащен электромотором мощностью 400 л.с. и литий-ионным аккумулятором емкостью 90 кВт/ч. Заявленная дальность хода SUV составляла более 500 км без дополнительной подзарядки, а до «сотни» автомобиль мог разогнаться всего за 4 секунды.

Технические характеристики прототипа, который мы увидим в начале марта на Женевском моторшоу, пока не раскрываются — есть вероятность, что у предсерийной версии они будут иными. К слову сказать, на грядущем автосалоне компания Jaguar Land Rover также представит новый Range Rover Velar, который займет место в модельной линейке между Evoque и Range Rover Sport.