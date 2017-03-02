Названы самые дорогие кроссоверы в России

Как сообщает «Автостат Инфо», в январе нынешнего года электрический SUV разошелся скромным тиражом в три автомобиля, однако его средняя цена составила 22 326 000 рублей. Следом идет роскошный Bentley Bentayga, в чью пользу сделали выбор семь россиян, которым пришлось выложить за новый кроссовер около 15 948 700 «деревянных». Третьим стал Mercedes-Benz G-Class, продающимся по средней цене в 8 909 565 рублей — в январе в России было реализовано 48 экземпляров. Пятерку лидеров замыкают «баварцы»: BMW X6 M (продано 8 автомобилей по средней цене в 7 290 000 рублей) и BMW X5 M (18 реализованных машин по 6 890 000 «деревянных»).

Стоит отметить, что в январе российские покупатели потратили на кроссоверы в целом более 52 млрд. рублей, купив 31 352 автомобиля класса SUV, что на 8,6% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее эксперты «АвтоВзгляда» составили свой ТОП-5 дебютирующих в Женеве кроссоверов, которые будут продаваться и в России.