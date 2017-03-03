Самые популярные кроссоверы от 1 000 000 до 1 500 000 рублей

Традиционно начнем с предупреждения, что речь пойдет исключительно о кроссоверах, а внедорожники остаются вне зоны нашего внимания. Впрочем, истинным «проходимцам вроде Toyota Land Cruiser Prado и LC 200 все равно попасть в пятерку лучших не светило бы — максимум шестое и седьмое место.

За время, прошедшее с момента прошлого сентябрьского обзора в пятерке сильнейших случившегося в феврале, пятерка лидеров лишь поменялась местами, не пропустив в свои ряды ни одного претендента. За пределы ценового диапазона также выпал Hyundai Tucson, совершенно безосновательно подорожавший до 1 505 900 рублей.