Самые популярные кроссоверы от 1 000 000 до 1 500 000 рублей

Фото: uk.pinterest.com
Любовь наших соотечественников к кроссоверам распространяется не только на самый дешевый сегмент, но и на более дорогие автомобили, которые бюджетными уже не назовешь. Правда, до премиальных SUV им далеко как до луны — ценники там совсем запредельные.

Вадим Устинов

Традиционно начнем с предупреждения, что речь пойдет исключительно о кроссоверах, а внедорожники остаются вне зоны нашего внимания. Впрочем, истинным «проходимцам вроде Toyota Land Cruiser Prado и LC 200 все равно попасть в пятерку лучших не светило бы — максимум шестое и седьмое место.

За время, прошедшее с момента прошлого сентябрьского обзора в пятерке сильнейших случившегося в феврале, пятерка лидеров лишь поменялась местами, не пропустив в свои ряды ни одного претендента. За пределы ценового диапазона также выпал Hyundai Tucson, совершенно безосновательно подорожавший до 1 505 900 рублей.

Фото: Toyota

Toyota RAV4, от 1 493 000 рублей

Первую строчку по-прежнему удерживает японский бестселлер, которому не смогли повредить даже сомнительные эксперименты с его внешностью постепенно превратившие игрушечный автомобильчик для женщин во вполне себе внушительное мужское транспортное средство. По итогам продаж 2016 года он уступает среди кроссоверов только куда более дешевому Renault Duster. Базовая версия с двухлитровым мотором, моноприводом и «механикой», подорожавшая за полгода на 194 000 рублей, распродается не очень бойко. Лидирует все так же комплектация «Комфорт» с тем же двигателем, но с вариатором и полным приводом. Ее можно приобрести по цене от 1 740 000 рублей, что на 34 тысячи дороже, чем в минувшем сентябре. Кстати. За год она «потяжелела» ровно на 100 000 «деревянных». Впрочем, если поторопиться, то можно еще купить базовый «Рафик» прошлого года выпуска за 1 399 000 рублей.

Фото: KIA

Kia Sportage, от 1 249 900 рублей

Вот единственный нарушитель спокойствия в лидирующей пятерке. «Спортидж» героическим усилием вернул себе второе место, которое он занимал год назад. Напомним, что по итогам полугодия он откатывался на четвертую позицию. По цене «кореец» намного привлекательнее лидера этого ценового сегмента, но по продажам отстает от него в полтора раза. С конца лета базовая комплектация подорожала на 45 000 рублей, но она интересует немногих покупателей. По большей части они выбирают себе автомобили со 150-сильным двухлитровым двигателем, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За подобный набор придется раскошелиться никак не меньше, чем на 1 509 900 рублей, что всего на 15 тысяч больше, чем в сентябре.

Фото: Nissan

Nissan Qashqai, от 1 154 000 рублей

Ворвавшись полгода назад в пятерку самых популярных кроссоверов среднего ценового диапазона аж с 8 места, «Кашкай» занимает ныне третью позицию. Похоже, что он перетянул к себе обездоленных любителей страшноватого, но крайне любимого многими Juke, покинувшего наш рынок. В самой дешевой версии автомобиль с начала осени подорожал на 55 000 рублей. В плане покупательских предпочтений ничего не изменилось — по-прежнему наибольшее число продаж приходится на версию с передним приводом, двухлитровым мотором и вариатором в исполнении SE ценой 1 424 000 рублей, что на 45 тысяч больше, чем в сентябре. Ей немного уступает та же модификация в комплектации SE+ за 1 466 000 целковых, подорожавшая на ту же сумму.

Фото: Nissan

Nissan X-Trail, от 1 409 000 рублей

Удивительно дело, но со времени прошлого обзора базовая версия модели не подорожала. Но вряд ли именно это помогло кроссоверу сохранить любовь поклонников. Нет, дело в том, что две самые популярные комплектации умудрились даже скинуть прайс — пусть и совсем немного. Так, SE+ с двухлитровым 144-сильным мотором, вариатором и полным приводом теперь продается за 1 778 000 рублей — на 7 тысяч дешевле, а SE ныне стоит 1 669 000 рублей — то есть, на 30 тысяч скромнее. И пускай маркетологи Nissan упорно пытаются загнать этот автомобиль в ряды «настоящих внедорожников», его популярности, как мы видим, такой волюнтаризм нисколько не вредит.

Фото: Mazda

Mazda CX-5, от 1 369 000 рублей

Японцы долго выдерживали паузу, не желая задирать ценник, но в конце концов не устояли перед соблазном. Базовая версия таки подорожала на 70 тысяч. Это, впрочем, не помешало кроссоверу оставаться второй с лишним год бестселлером марки в России. Самой привлекательной отечественным покупателям по-прежнему кажется версия с приводом на передние колеса, двухлитровым двигателем и автоматической коробкой в комплектации Active — на ее долю приходится около трети всех продаж CX-5. Цена автомобиля в такой конфигурации составляет 1 563 000 рублей — с сентября она выросла на 103 тысячи.

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3 марта 2017
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