Chery готовит преемника кроссоверу Tiggo 5

Как сообщает портал Chinamobil, новый SUV будет построен на основе Chery Concept Beta, презентованного на мотор-шоу в Пекине в 2014 году. По предварительным данным, разработчики оснастят кроссовер 150-сильным турбомотором рабочим объемом в полтора литра — тем же, что у Chery Tiggo 5. Подробности относительно новинки пока не раскрываются, однако известно, что автомобиль получит систему запуска двигателя кнопкой, кожаную обивку сидений, а также панорамную крышу.

Кроссовер T17 предположительно придет на смену модели Chery Tiggo 5, а его продажи на внутреннем рынке начнутся уже через несколько месяцев. В российском офисе Chery «АвтоВзгляду» рассказали, что в нынешнем году новых моделей китайской марки на нашем рынке не появится. А новый T17, если и выйдет в Поднебесной в ближайшее время, то до России доберется не раньше, чем к концу 2018 года.

Напомним, в настоящее время переднеприводный «Тигго» 5 с двухлитровым четырехцилиндровым мотором мощностью 136 л.с. можно приобрести у официальных дилеров по цене от 849 900 рублей.