Suzuki отзывает в России более 22 000 автомобилей Grand Vitara

Фото: www.netcarshow.com
Агентство Росстандарт информирует о начале акции по добровольному отзыву 22 263 машин Suzuki Grand Vitara. Под действие программы подпадают автомобили, проданные с 30 сентября 2008 года по 03 марта 2015 года.

Эдуард Раскин

Отзыву подлежат автомобили с механическими коробками, и причиной отзыва называется недостаточная прочность заднего вала переключения передач. Понятно, что в случае его поломки переключение передач станет попросту невозможным.

Дилеры ООО «Сузуки Мотор РУС» проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, письменно или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения диагностики и ремонта.

Также можно самостоятельно определить, требуется ли вашей Grand Vitara осмотр, сверив VIN-код с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, после чего связаться с ближайшим дилерским центром. Все работы по по замене заднего вала переключения передач будут осуществляться бесплатно.

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7 марта 2017
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