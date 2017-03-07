Suzuki отзывает в России более 22 000 автомобилей Grand Vitara

Отзыву подлежат автомобили с механическими коробками, и причиной отзыва называется недостаточная прочность заднего вала переключения передач. Понятно, что в случае его поломки переключение передач станет попросту невозможным.

Дилеры ООО «Сузуки Мотор РУС» проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, письменно или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения диагностики и ремонта.

Также можно самостоятельно определить, требуется ли вашей Grand Vitara осмотр, сверив VIN-код с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, после чего связаться с ближайшим дилерским центром. Все работы по по замене заднего вала переключения передач будут осуществляться бесплатно.