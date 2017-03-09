Новый купеобразный кроссовер Audi Q8 получил тройной наддув

Установленный под капотом купеобразного SUV «гибрид» совместил 3-литровый бензиновый TFSI мощностью 450 сил и 530 Нм крутящего момента, а также электромотор с батареей емкостью 0,9 кВт/ч. C таким арсеналом автомобиль выдает свою первую сотню с места за 4,7 секунды, а его пиковая скорость достигает 275 км/ч.

По заверениям производителя, гибридная технология, использованная на Audi Q8, позволяет ему расходовать минимальное количество топлива. Правда, точных цифр представители компании назвать не удосужились.

Помимо прочего, кроссовер может похвастать эффектным аэродинамическим обвесом, адаптивной пневмоподвеской, колесными дисками 23-го диаметра, карбон-керамическими тормозными механизмами и расширенной на 12 мм колеей.