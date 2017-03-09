Обновленный Nissan Qashqai дебютировал в Женеве

В списке оснащения пережившего рестайлинг SUV появилась новейшая система ProPILOT, способная автономно управлять автомобилем в пределах одной полосы. Кроссовер получил перенастроенную подвеску, а также модернизированную рулевую систему, благодаря чему машина стала более отзывчивой на дороге. А вот моторная линейка, как и трансмиссия, остались без изменений. Стоит также отметить, что обновленный Qashqai показал наилучший результат в своем классе по количеству выбросов в атмосферу вредных веществ.

Что касается экстерьера посвежевшего Qashqai, то автомобиль обзавелся радиаторной решеткой V-motion и головными фарами-бумерангами, а цветовая гамма модели пополнилась двумя новыми оттенками: Vivid Blue и Chestnut Bronze. Покупателям будет доступна новая комплектация кроссовера Tekna+, включающая в себя сиденья из мягкой кожи, D-образное рулевое колесо с хромированными вставками и премиальную аудио-систему BOSE с семью динамиками и возможностью настройки звучания.

Старт продаж обновленного Qashqai начнется уже в нынешнем году, однако российские цены на автомобиль пока не называются. Напомним, текущая версия популярного кроссовера обойдется минимум в 999 000 рублей.