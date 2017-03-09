Renault привезет в Россию два новых кроссовера

Речь идет об обновленном «паркетнике» Renault Captur и новом поколении Renault Koleos. Если последний для нас уже не является загадкой, то первый интригует еще как. Ведь по сравнению с российским Kaptur, созданным на базе родственного Duster, «европеец» построен на платформе хетчбэка Clio, и по сути, ничего общего с нашей версией SUV не имеет. Поэтому непонятно, в каком виде приедет к нам эта машина и какая судьба ждет текущий «Каптюр», который встал на конвейер московского завода марки всего несколько месяцев назад. В представительстве бренда эти сведения пока не комментируют, однако появление обеих новинок в России официально подтверждают.

А вот о выходе на наш рынок пикапа Renault Alaskan, также презентованного на Женевском мотор-шоу, информации — ноль. Ранее, напомним, «реношники» сообщали о грядущем выводе внедорожника, но точные сроки назвать отказались. В европейских же шоу-румах он пропишется ближе к концу года.