Сборка Skoda Kodiaq в России начнется в 2018 году

Как рассказал глава Skoda в России Ян Прохазка «Газете.Ru», в компании еще не определились, на каком заводе кроссовер встанет на конвейер: в Калуге или Нижнем Новгороде. Что касается временных рамок, то локальная сборка модели будет налажена примерно через год.

Напомним, что гамма двигателей европейской версии Skoda Kodiaq представлена пятью бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом от 1,4 до 2 литров, развивающими мощность от 125 до 190 л.с. В паре с агрегатами трудятся шестиступенчатая механическая коробка передач, а также шести- или семидиапазонный «робот» DSG. Автомобиль построен на модульной платформе MQB, знакомой нам по некоторым моделям Volkswagen, Audi и Skoda.

Стоит отметить, что в компании «Шкода» технические характеристики SUV, ориентированного на российских покупателей, пока не раскрывают. По предварительным данным, на нашем рынке новинка будет продаваться в трех бензиновых версиях, самую мощную из которых вооружат двухлитровым мотором, развивающим 180 сил. Российские цены на «паркетник» производителем пока также не называются — прайс станет известен ближе к старту продаж, который запланирован на июнь нынешнего года.