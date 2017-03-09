В Женеве состоялась премьера Subaru XV второго поколения

Что касается экстерьера новинки, то автомобиль получил шестиугольную радиаторную решетку, широкие колесные арки, а также выполненную в едином стиле переднюю и заднюю оптику. Цветовая гамма дополнена двумя оттенками: стальным Cool Gray Khaki и оранжевым Sunshine Orange. В салоне появились новые восьмидюймовый сенсорный дисплей и уменьшенное рулевое колесо.

Экспонат, представленный на мотор-шоу, вооружен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 156 л.с. и максимальным крутящим моментом в 196 Нм. В качестве трансмиссии представлена бесступенчатая коробка передач Lineartronic, а привод — постоянный полный.

Какими агрегатами будет располагать серийная версия кроссовера XV — пока не сообщается. Ожидается, что на российском рынке новинка появится во второй половине нынешнего года.