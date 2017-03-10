За счет чего Lifan увеличивает объемы продаж в России

Успех бренда на нашем рынке прежде всего обязан бюджетным ценникам, а также не в последнюю очередь выводу обновленной версии флагманского кроссовера Lifan X60 FL, чьи продажи начались в конце декабря 2016 года. Последний разошелся в феврале тиражом в 569 экземпляров.

На втором месте оказался младший в линейке «паркетник» с индексом Х50, нашедший 335 новых хозяев. Замыкает тройку лидеров седан Solano второго поколения, которому отдали свое предпочтение 249 россиян.

Стоит напомнить, что вот-вот в России должны стартовать продажи большого кроссовера с жизнеутверждающим названием MyWay — в переводе с английского означает «Мой путь». При достаточно скромных длине в 4440 мм и ширине 1760 мм автомобиль может похвастать семиместным салоном с тремя рядами кресел. Спасибо стоит сказать приличному размеру колесной базы, достигающей 2720 мм.

У себя на родине машина продается с парой бензиновых моторов: 1,5-литровым движком мощностью 109 сил и 131-сильным агрегатом объемом 1,8 л. С какими двигателями MyWay появится у нас — пока неизвестно.