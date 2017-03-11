Nissan отзывает 54 000 машин из-за взрывающихся подушек безопасности

Речь идет об автомобилях Nissan Versa, выпущенных в 2012 году для североамериканского рынка. Как выяснилось, подушки безопасности в этих машинах имеют риск внезапно раскрыться — внимание! — при сильном захлопывании дверей, что может обернуться травмами для находящихся в салоне людей. Причина дефекта кроется в неисправности датчиков, которые будут бесплатно заменены специалистами дилерских центров.

Напомним, что недавно из-за возможных проблем с тормозами японцы инициировали в России отзыв кроссоверов Nissan Qashqai, произведенных в период с сентября 2013-го по май 2016 года. На сервис были приглашены без малого 33 300 владельцев популярного SUV.