Nissan отзывает 54 000 машин из-за взрывающихся подушек безопасности

nissanversa.org
Японский производитель объявил об отзыве 54 000 своих машин из-за самопроизвольно срабатывающих подушек безопасности. Правда, российским обладателям Nissan беспокоиться не о чем — к нашему рынку сервисная кампания отношения не имеет.
Мирон Горин

Речь идет об автомобилях Nissan Versa, выпущенных в 2012 году для североамериканского рынка. Как выяснилось, подушки безопасности в этих машинах имеют риск внезапно раскрыться — внимание! — при сильном захлопывании дверей, что может обернуться травмами для находящихся в салоне людей. Причина дефекта кроется в неисправности датчиков, которые будут бесплатно заменены специалистами дилерских центров.

Напомним, что недавно из-за возможных проблем с тормозами японцы инициировали в России отзыв кроссоверов Nissan Qashqai, произведенных в период с сентября 2013-го по май 2016 года. На сервис были приглашены без малого 33 300 владельцев популярного SUV.

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12 марта 2017
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